Ginnastica e Cammino. L’agenda degli incontri

Torna in pista il ’Gruppo di Cammino e Ginnastica’ con appuntamenti settimanali ogni martedì alle 19, a partire da oggi 10 giugno fino a settembre. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, prevede ginnastica dolce e passeggiate nel verde del Parco San Rocco, guidate da un esperto in Scienze motorie. L’attività ha lo scopo di promuovere il benessere fisico e mentale, prevenire patologie croniche e favorire la socializzazione. Camminare in compagnia è un’occasione per fare nuove amicizie e scoprire il territorio in modo sano e piacevole. Il ritrovo è all’ingresso del parco; ai partecipanti viene consigliato abbigliamento comodo e scarpe da cammino. L’adesione è libera e volontaria, senza necessità di iscrizione. Per informazioni, contattare l’Uisp al numero 0522.267211.