Giovani ambasciatori per la pace incontrano alunni da tutto il mondo

In occasione della Giornata dei diritti dei bambini, le associazioni Jaima Sahrawi, Un bambino per amico e Afrodanzalo hanno organizzato a palazzo ducale di Guastalla un incontro tra giovanissimi "Ambasciatori di pace" del mondo. "Si è parlato di pace – dicono gli organizzatori – perchè per educare alla pace bisogna insegnare a vivere in pace. Con le classi di Guastalla e Luzzara ci siamo collegati con l’orfanotrofio di Banja koviljaca in Serbia, con due classi in Senegal e coi campi profughi saharawi, unendo in un abbraccio simbolico i bambini di tante parti del mondo".