Cinque incendi dolosi e undici veicoli distrutti: finisce in carcere il piromane ‘seriale’

Guastalla (Reggio Emilia), 12 ottobre 2024 - Era stato indagato insieme al fratello per cinque incendi dolosi appiccati nell’aprile di tre anni fa a Parma, con ben undici veicoli distrutti dalle fiamme, tra il centro commerciale Parma Retail, via Casa Bianca, piazzale Fedro, piazzale Roversi e via Londra, interessando anche un camper.

Le indagini degli investigatori parmensi avevano portato a due fratelli, già noti alle forze dell’ordine, domiciliati a Guastalla, che avevano usato materiale infiammabile e di innesco per appiccare i roghi. Pochi mesi dopo era avvenuto l’arresto dei due indagati. Poi il processo, che ha portato alla definizione della condanna per uno dei fratelli, di 36 anni, con pena di cinque anni di reclusione che ora è diventata esecutiva.

L’uomo deve scontare un residuo di pena di quattro anni, undici mesi e 10 giorni di reclusione, da espiare in carcere. I carabinieri della caserma di Guastalla, ricevuto il provvedimento, lo hanno eseguito, accompagnando il 36enne in cella.