I carabinieri dedicano il torneo a Milani

La squadra dei carabinieri reggiani si è aggiudicata la prima edizione dello ‘Sportcafè cup’, torneo di calcio che si è tenuto sabato scorso a Vezzano e che ha visto affrontarsi avvocati, uomini dell’Arma e altri amatori nel campo sportivo di via Tintoria. L’evento, che ha avuto il patrocinio del Comune, ha visto partecipare quattro formazioni di calcio a 11: carabinieri, Duralex reggiana (avvocati), Amatori di Vezzano, Athletic di Reggio. Le partite sono state in tutto sei, a tempo unico di durata 30 minuti. Tra i protagonisti della vittoria dei carabinieri anche una donna in campo per la prima volta: si tratta del maresciallo Ilenia Gatta, comandante della stazione di Reggiolo. La squadra dei militari ha vinto due delle tre partite previste e ha pareggiato 1-1 contro gli avvocati. Il capitano e veterano della squadra, il vicebrigadiere Mario Meringolo, ha potuto alzare il trofeo: vittoria dedicata al colonnello Andrea Milani, che ha lasciato il comando provinciale per un nuovo incarico a Roma.