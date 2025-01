I grandi della tavola raccontati da Donelli

Si parlerà di enogastronomia d’eccellenza dal punto di vista di chi la produce e la porta all’attenzione del mondo, oggi alle 18:30 allo Spazio Gerra, in occasione della presentazione di ‘Made in Italy’, di Matteo Donelli (thedotcompany edizioni). Un appuntamento in forma di dialogo tra l’autore e tante voci del territorio, fra cui Margherita Montanari (direttore commerciale e marketing Montanari&Gruzza), Alicia Lini (Distribution&Communication Lini 910), Giovanni Mandara (vicepresidente APT), Alessandro Schiatti (presidente di I love italian food) e il maieuta editoriale Ciro Piccinini, moderati da Emanuele Anceschi.

La sfida di Donelli è stata raccontare le eccellenze dei prodotti e dei vini italiani, da un punto di vista diverso dalla normale narrativa che si è approcciata all’enogastronomia tricolore. Mettendo stavolta uomini e donne al centro, con emozioni, aneddoti, paure, gioie e sogni finalmente realizzati.

Nell’arco di cinque anni Donelli ha girato lo Stivale incontrando 30 (trenta) capitani d’azienda, selezionati accuratamente in base alle loro peculiarità, su tutte quella di essere stati in grado di mettere in piedi una filiera di alta qualità totalmente italiana e, soprattutto, la bellezza delle loro storie umane.

Perché il prodotto arriva al consumatore molto dopo la storia umana. Storie di fallimenti e rinascite, come quella di essere chiamati dalla Regina Elisabetta che si era innamorata di una particolare marmellata.

Lara Maria Ferrari