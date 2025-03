I Low Ranger a tutto groove per le serate rock del Dada

Stasera alle 19 proseguono gli appuntamenti con la musica dal vivo al pub Dada di via Matteotti a Correggio (tel. 329-5419818), dove è in programma un apericoncerto con The Low Ranger, Spank-a-billy One man band. Un progetto nato nel 2009 con all’attivo cinque album, sedici singoli, oltre 900 concerti fra Italia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Finlandia, Olanda, Austria, Svizzera, Francia.

Esibizioni pure in eventi di rilievo come il Blue Monday festival, Swamp fest e Rockabilly Tarbes in Francia. La rassegna prosegue venerdì 21 marzo, sempre al Dada, col live di Jimmy & Scots Folk Band, con atmosfere decisamente celtiche, tra danze e tradizioni.

a. le.