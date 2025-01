I Martedì della Luc ripartono dal Volga

Ripartono con il racconto di un grande reportage di viaggio nel cuore della Russia, i Martedì della LUC, che apriranno oggi, alle 17:30 nell’Aula Magna Manodori di Unimore, con Marzio G. Mian, in dialogo con il professor Davide Papotti. Mian, che ha svolto inchieste in 58 Paesi del mondo – ottenendo nel 2023 il True Story Award per il miglior reportage internazionale – inaugura la stagione 2025 con il suo ‘Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia’ (Feltrinelli Gramma, 2024). Dopo l’invasione dell’Ucraina la Russia appare oggi più distante e impenetrabile che mai. Mian, sfidando i paranoici controlli della sicurezza, è riuscito a viaggiare per seimila chilometri nel cuore e nell’anima della Russia. Per farlo ha scelto la rotta maestra: il Volga.

Il viaggio proseguirà con Elisabetta Lalumera, docente di Filosofia della medicina a Bologna: martedì 4 febbraio presenterà il suo libro ‘Stare bene. Un’analisi filosofica’. L’8 aprile tornerà la grande neurologa Michela Matteoli con il suo recente libro ‘La fioritura dei neuroni. Come far sbocciare la nostra intelligenza per tutta la vita’. Matteoli aggiungerà riflessioni sui temi d’ attualità attraverso le lenti neuroscientifiche. Il fisico, ricercatore e divulgatore scientifico Devis Bellucci di Unimore il 18 febbraio presenterà il libro ‘Eppure non doveva affondare. Quando la scienza ha fatto male i conti’, mentre un focus su Silvio D’Arzo sarà affrontato il 4 marzo da Maurizio Festanti, con il libro ‘A Silvio D’Arzo. Cento lettere inedite e anche più’.

Faremo un tuffo nella storia di Sparta accompagnati da Laura Pepe, che ci svelerà una città dove le donne avevano più libertà e diritti. Ce lo racconterà il 18 marzo. Con Nadia Fusini, in dialogo con la scrittrice Alessandra Sarchi, toccheremo un tema di sconcertante attualità, a partire dal saggio di Fusini "Chi ha ucciso Anna Karenina? Inchiesta sugli omicidi bianchi nei romanzi dell’Ottocento". Un dialogo imperdibile il 25 marzo. Un altro importante incontro, quello con Luigi Zoja, che venerdì 4 aprile presenterà il suo libro ‘Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento’. Infine, con Paola Caridi si chiude il cerchio il 6 maggio con l’Il gelso di Gerusalemme. L’altra storia raccontata dagli alberi’, in dialogo con Gino Ruozzi. L’ingresso ai Martedì è libero.