Il ds Pizzimenti fa il punto: "Maggio? È già granata"

La presentazione del nuovo direttore sportivo Marcello Pizzimenti è stata l’occasione per chiarire alcuni punti chiave: Viali (ingaggiato ufficialmente dal prossimo 1° luglio) giocherà con la difesa a 4, Maggio è un nuovo tesserato della Reggiana, il rinnovo di Libutti è scontato e quello di Cigarini no, mentre per quel che riguarda Girma c’è ottimismo sulla sua permanenza.

Pizzimenti, è la sua grande occasione: che effetto le fa?

"Sono contento della stima e della responsabilità perché opero nel mercato dal 2005, ma sarò felice solo se a fine stagione avrò dato solidità all’area sportiva, garantendo un futuro tangibile".

Perché ha scelto Viali e non altri profili che si erano messi a disposizione come Abate e Caserta?

"Viali è sempre stato la nostra prima scelta, ma quando abbiamo iniziato i colloqui era ancora sotto contratto col Cosenza. Non vi nascondo che su di lui c’era anche l’Empoli oltre alla Reggiana, ma poi la cosa si è risolta in pochi giorni e adesso lui è motivatissimo. È un allenatore propositivo-offensivo, ma con principi di gioco che assomigliano in parte anche a quelli di Nesta".

Con quale filosofia nascerà la prossima Reggiana? Lei nell’ambiente è conosciuto come uno molto bravo a scovare i giovani…

"Sarà un mix fra giovani ed esperti. È importante avere qualcuno che abbia già fatto la categoria, ma è fondamentale che il club abbia anche dei giocatori di proprietà che possano costituire un asset per il futuro. Non possiamo avere solo dei prestiti…".

Sarà un mercato ‘gerarchico’ come quello passato, in cui per certi giocatori avrete voce in capitolo solo negli ultimi giorni oppure vi muoverete in modo diverso?

"Spero di non imitare quello dell’anno scorso perché abbiamo capito che non funziona. Faremo praticamente tutto entro l’inizio del campionato e poi nelle ultime settimane ci saranno le ‘rifiniture’. Questa è l’idea di massima, poi si sa che il mercato è imprevedibile".

Siete già attivi sul mercato: Maggio, Idrissa e Sersanti vestiranno il granata?

"Sono tutti giocatori interessanti. Su Maggio però posso sbilanciarmi perché siamo in fase di definizione dell’accordo con la Pro Vercelli: sarà un giovane di proprietà della Reggiana. È un attaccante esterno che ha già fatto vedere le sue qualità (12 gol e 8 assist in 33 presenze in Serie C, ndr)".

Cigarini e Libutti sono in scadenza: li rinnoverete?

"Viali li sta valutando tutti, venerdì torna da New York e faremo una riunione anche per capire bene il sistema che comunque sarà con la difesa a 4. Libutti però merita un po’ un discorso a parte (di fatto ha già ‘annunciato’ il suo rinnovo il patron Amadei, ndr)".

Portanova ha espresso la volontà di restare, Girma potrebbe essere sacrificato?

"Manolo ha espresso la volontà di restare ed è un giocatore forte, ma dovremo fare delle valutazioni col il Genoa anche perché andrà in scadenza. Sappiamo che Girma è sotto i riflettori, ma non abbiamo ricevuto nessun tipo di offerta eclatante, quindi speriamo proprio di tenerlo. Poi sapete benissimo che da qui al 30 agosto può accadere di tutto".