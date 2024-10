Il Generale di Divisione Zuccher ai saluti

Il Generale di Divisione Massimo Zuccher, comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, ha fatto oggi visita al Comando provinciale di Reggio per porgere il suo saluto ai carabinieri dell’Arma reggiana: resterà in comando fino al 5 novembre, poi assumerà il prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri a Roma. Ricevuto dal comandante provinciale Colonnello Orlando Hiromi Narducci, il Generale Zuccher ha ringraziato i carabinieri per l’impegno nell’attività di servizio e per i risultati conseguiti anche quest’anno, spiegando che la qualità della sicurezza realizzata si fonda sul pieno adempimento della missione essenziale del carabiniere quale operatore sociale, in tutto il diversificato territorio della provincia, in cui l’Arma esprime 39 presidi. Zuccher ha sottolineato la fondamentale importanza del ruolo sociale dei carabinieri, chiamati a essere punto di riferimento delle comunità. Carabiniere quindi inteso come ’faro’ per i cittadini.