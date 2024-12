Il geometra-cantante rende omaggio a Zucchero, Liga e Vasco

Un affermato geometra appassionato di musica si guarda alle spalle, rievocando l’anno 1986, quello della decisione del futuro scolastico. E si chiede: ma se invece del corso di geometra avessi scelto ragionieria, come sarebbe cambiata la mia vita? Un dilemma che viene raccontato in "Ragioneria", il primo singolo di Gallicus, nome d’arte di Daniele Galli, professionista di Castelnovo Sotto, conosciuto non solo per progetti tecnici elaborati in tanti anni di carriera, ma anche per il suo impegno nella vita pubblica locale, più volte candidato sindaco in paese e a lungo consigliere comunale.

Gallicus, col suo brano a cui è abbinato un divertente video, ha voluto rendere omaggio ai rocker Zucchero, Luciano Ligabue e Vasco Rossi. "Ma anche un omaggio a tutti quelli che sognano ancora", aggiunge Galli in questa trasformazione da geometra a musicista-cantante. "Volevo fare anch’io ragioneria come Adelmo, Luciano e Vasco, tuttavia la geometria mi ha portato via. Ritornerei nell’ottantasei, quando sognavo il blues, il rock, la California, concerti tra il lambrusco e una bionda, certe notti a cantare senza sbornia, ballando sopra il mondo fino a notte fonda", recita una strofa della canzone.

Galli ricorda i tempi della gioventù, delle serate al Picchio Rosso, "dove ho avvicinato Vasco". "Era meglio cantare che fare il mio mestiere. Avrei trovato la mia vita facendo ragioneria…", aggiunge l’autore. Il video è già su Youtube. Testo e musica di Daniele Galli e Alberto Benati, con la voce fuori campo di Raffale Massari. Tutta locale l’ambientazione: per il video scelta l’area dell’osteria Prunt da Magner di Villa Seta, con la registrazione al Funklab di Luzzara e Virginia Benati ai cori.

a.le.