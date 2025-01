Il Grissin Bon resta in vetta

Vittoria esterna nella seconda giornata di ritorno di Serie A2 maschile per il TT Reggio Grissin Bon (14), che rimane in vetta alla classifica grazie al 4-2 rifilato al TT Pieve Emanuele (11).

In terra milanese, la gara parte in salita per il team cittadino, visto che Alin Spelbus cede in 5 set a Simone Spinicchia; a rimettere le cose a posto ci pensa Jacopo Cipriano, che regola col medesimo punteggio Giacomo Mascagni, poi è il rientrante Damiano Seretti a piegare 3-1 Dmitry Bobrov.

Ancora Spinicchia accorcia le distanze, regalando il secondo punto ai padroni di casa col 3-0 a Cipriano, prima dell’allungo definitivo degli ospiti con Spelbus (3-2 a Bobrov) e Seretti (3-0 a Mascagni).

In graduatoria il TT Reggio resta al comando con 2 lunghezze di vantaggio sul Santa Tecla Nulvi, che tuttavia ha due gare in meno (e che il 15 febbraio, nel prossimo turno, sarà protagonista dello scontro diretto), e tre su Pieve Emanuele.