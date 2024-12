Il Marabù rivive anche a Capodanno. Notte indimenticabile alle Reggiane

L’appuntamento è uno di quelli imperdibili. Perché il Marabù, nonostante abbia abbassato le serrande nel lontano 2000, non è mai tramontato. Et voilà, il 31 dicembre, la notte di Capodanno, tutti alle Reggiane, nel piazzale coperto del capannone numero 17 per una nottata che si preannuncia indimenticabile. "Un Capodanno in piazza. Proprio come un tempo, con punti di ristoro, ristoranti e soprattutto tanta musica. Quella del Marabù, ovviamente" - garantiscono entusiasti Lauro Bonacini e Andrea Gasparini - Gli ultimi eventi legati al nome della discoteca di Villa Cella, ci hanno entusiasmato, ed eccoci pronti a ripartire". L’ingresso sarà libero, con consumazione obbligatoria ( 10 euro) e registrazione attraverso un wathsapp al numero 347-9993204.

Una festa che vuole toccare tutte le generazioni, non solo chi ha vissuto direttamente gli anni d’oro dell’iconico locale che - tra gli anni ’70. ’80 e ’90 - ha visto sfilare star da De André a Grace Jones, da Amanda Lear, Patty Pravo, Loredana Bert’ ai Pooh.

Luciano Manzotti