Il prefetto approva il piano neve. Seconda area di sosta per camion

Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha ufficialmente approvato il piano neve per questa stagione invernale, definendo le linee guida per affrontare eventuali emergenze causate da condizioni meteo avverse. L’incontro del Comitato operativo per la viabilità si è svolto ieri mattina col fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi essenziali durante il periodo invernale.

"La rete stradale e autostradale della nostra provincia – ha detto il prefetto – presenta una notevole estensione (oltre 1.000 chilometri di strade) e un elevato volume di traffico; ecco perché risulta fondamentale definire una pianificazione adeguata della gestione di eventuali emergenze che abbiano un impatto sulla viabilità, con particolare attenzione alle precipitazioni nevose, alla formazione di ghiaccio e alle piogge ghiacciate".

La principale novità rispetto alla pianificazione degli anni scorsi è stata l’introduzione di una nuova ‘area di accumulo’ dove, in caso di intensa precipitazione nevosa su tratte autostradali a monte o a valle del territorio della provincia, verrà fatto defluire il traffico pesante: finora, l’unica area adibita allo stazionamento dei camion in questi casi era nella zona industriale di Mancasale, nel Comune di Reggio; quest’anno è stata individuata a tale proposito anche l’area di parcheggio e sosta ’Milanello’ nel comune di Campegine, posta a ridosso della barriera autostradale di Campegine – Terre di Canossa con accesso da via Antonio Ligabue. Nell’occasione si è altresì fatto il punto della situazione delle pianificazioni dell’Anas e della provincia per quanto riguarda le strade statali e provinciali.