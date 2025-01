Il regista Romanelli presenta il film dedicato al padre

Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, viene proposto il film "No more trouble. Cosa rimane di una tempesta", un viaggio nella memoria del regista per ricordare il padre scomparso, presentato nell’ambito della rassegna "Riusciranno i nostri eroi". Il film è diretto dal regista Tommaso Romanelli, atteso in sala per un incontro con il pubblico. Tommaso è un bambino quando, nella primavera del 1988, la Fila, una imbarcazione a vela con a bordo un team guidato da Giovanni Soldini, affronta un’impresa particolare. L’obiettivo è quello di battere il record della traversata dell’Oceano Atlantico a vela da Ovest a Est. Andrea Romanelli, che alla progettazione dell’imbarcazione ha partecipato come ingegnere, nella notte del 3 aprile a poco meno di 400 miglia dalla meta finale perde la vita in seguito al ribaltamento della barca causato da un’enorme onda. Partendo da premesse diverse, ma animato dallo stesso bisogno di "conoscere" il proprio genitore, Tommaso Romanelli, grazie al ritrovamento di alcune videocassette registrate da Andrea durante altre regate, ha pensato che quello potesse essere il punto di partenza per iniziare un viaggio alla ricerca del padre. Lo fa attraverso le testimonianze della madre e di coloro che con lui erano stati in mare in situazioni diverse.

a.le.