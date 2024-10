Il sindaco presenta in assemblea il piano dei tagli

Alcune decine di persone hanno assistito l’altra sera all’assemblea pubblica che l’amministrazione comunale e il gruppo di maggioranza di Poviglio hanno organizzato al Centro Kaleidos per illustrare il piano di rientro dal disavanzo di bilancio di poco meno di un milione di euro, emerso durante l’esame del rendiconto del 2023. Sono state illustrare le scelte effettuate dalla giunta guidata dal sindaco Filippo Ferrari e che erano emerse nel corso del recente consiglio comunale in cui questo piano di rientro è stato approvato. Un piano che prevede la razionalizzazione dei costi, rinegoziazioni di contratti per alleggerire i canoni annui sui bilanci futuri, contenimento delle spese e contenimento dei budget di Unione dei Comuni e aziende di servizi alla persona. Il piano di rientro, pur operando razionalizzazioni, si propone di salvaguardare i servizi alla persona e i servizi educativi, fondamentali per la vita della comunità.

"Avendo scelto di fare del dialogo con i cittadini la nostra cifra – conferma il sindaco povigliese – abbiamo promosso questo incontro pubblico per informare e coinvolgere la comunità rispetto ad un percorso molto complesso, che la vedrà progressivamente coinvolta".