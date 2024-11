Immergas festeggia sessant’anni. Sabato l’open day a Lentigione

Immergas spa., azienda di punta nel settore della climatizzazione e del riscaldamento, celebra il suo sessantesimo anniversario attraverso la partecipazione a Open Factory 2024.

Sabato 23 novembre la sede di Lentigione di Brescello aprirà le sue porte ai visitatori desiderosi di esplorare il museo aziendale e i reparti produttivi. Guidati da Ettore Bergamaschi (foto), direttore marketing e comunicazione, i partecipanti vivranno un’esperienza diretta attraverso i momenti più significativi della storia di Immergas.

"Siamo orgogliosi di accogliere i visitatori in questo anno speciale – spiega Bergamaschi – in quanto Open Factory non è solo una opportunità per condividere la nostra storia e i nostri successi, ma anche per ispirare la prossima generazione di innovatori". La storia dell’impresa fondata nel 1964 da Romano Amadei, Giuseppe Carra e Gianni Biacchi, è costellata di un impegno costante nel rinnovamento e nel miglioramento delle sue soluzioni tecnologiche. Durante l’evento, i momenti storici si alterneranno con le principali innovazioni realizzate negli stabilimenti di Brescello.