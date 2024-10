In carcere dopo la notte di follie

MONTECCHIO

Bibbianese 27enne viola la sorveglianza speciale e va di notte a casa dell’amico 21enne montecchiese, che nasconde in casa droga, una patente rubata e una munizione calibro 360. Insieme, avrebbero anche fatto una rapina al Parco Enza di Montecchio. Per questi reati i due sono stati denunciati dai Carabinieri alla Procura che, concordando con le risultanze investigative, ha chiesto ed ottenuto dal Gip la custodia cautelare in carcere per il 27enne, mentre il 21enne è stato sottoposto all’obbligo di non allontanarsi dal domicilio e di presentazione alla Polizia giudiziaria. Le notifiche e l’arresto sono stati eseguiti martedì dai militari. Davvero lunga la lista di contestazioni a carico del 27enne, che avrebbe dovuto non allontanarsi dalla dimora, senza preventivo avviso all’autorità, dalle ore 21 fino alle ore 07,30 del mattino. Ma lui, ripetutamente era uscito e aveva trascorso la notte fuori. L’11 settembre i carabinieri erano andati a casa sua per verificare che fosse presente, non trovandolo. Era poi stato scoperto presso l’amico a divertirsi: perquisendo l’abitazione i carabinieri avevano scoperto alcune dosi di cocaina e hascisc, una patente rubata e un proiettile. Per questo il 21enne è finito nei guai per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di munizioni. La coppia si sarebbe resa responsabile anche di un’efferata rapina. Il 7 maggio un 34enne si era recato al Parco Enza per acquistare droga; venne aggredito, sbattuto a terra, e colpito violentemente con diversi pugni al volto per poi essere derubato del telefono.

Francesca Chilloni