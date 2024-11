In lutto il mondo della sanità. Muore la dottoressa Sonia Gualtieri: "Impegnata per la nostra gente"

Tutta la provincia è in lutto per la prematura morte della dottoressa Sonia Gualtieri, direttrice del distretto sanitario di Castelnovo Monti, a soli 58 anni per grave malattia.

Sonia Gualtieri era conosciuta e stimata da tutti. Poco meno di un anno fa la diagnosi, che ha affrontato con dignità e coraggio fino all’ultimo. Solo la settimana scorsa era nel suo ufficio a Castelnovo per organizzare il lavoro con lo stesso impegno che l’ha sempre caratterizzata, nonostante i segni della malattia. La direzione generale Ausl si unisce nel dolore al figlio Pietro ed esprime a tutta la famiglia sentite condoglianze: "Sonia era per molti di noi un’amica prima che una collega, persona intelligente, coraggiosa, determinata, capace di affrontare le sfide e le difficoltà a testa alta. Una lunga carriera nel mondo dell’emergenza urgenza, responsabile delle professioni sanitarie dell’ospedale di Castelnovo Monti, poi di tutti gli ospedali dell’Azienda Usl e infine Direttrice di distretto, ha svolto, per diversi anni, il doppio incarico di Direttrice dei Distretti di Montecchio e Castelnovo. Esperienze che hanno fatto di lei una professionista in grado di comprendere esigenze e bisogni dei cittadini, proponendo idee nuove per la salvaguardia della salute, in un distretto particolare, come quello montano. Sonia si è sempre spesa per aiutare le persone in difficoltà con lo sguardo carico di umanità".

Affranto anche l’ex sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi: "Sonia Gualtieri ha attraversato un periodo non certo facile per la sanità, dalla chiusura del punto nascite, alla gestione dell’emergenza sanitaria del Covid, alla mancanza di medici di base che hanno imposto la rivisitazione degli ambulatori. Era davvero una grande professionista". Il sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione montana, Emanuele Ferrari, esprime cordoglio a nome di tutta la comunità: "È un grandissimo dolore, quello che ci colpisce in questi giorni, con la perdita di Sonia Gualtieri. Una professionista che ha saputo dirigere il nostro distretto sanitario in anni difficilissimi, con grande competenza, tenacia e sensibilità. Ricordo in particolare il suo sguardo sottile, attento alle sfumature di ogni problematica, non solo organizzativa, la sua disposizione naturale a costruire dialoghi e ponti, anche a partire da differenti punti di vista, che sapeva rispettare e accogliere con una integrità non comune". Il sindaco di Toano, Leonardo Perugi: "Oggi siamo in tanti a piangere la scomparsa di Sonia: era una professionista estremamente preparata e attenta. Sempre impegnata per la nostra gente. Era splendida". Il ricordo arriva anche da Franco Palù, sindaco di San Polo: "Ci ha lasciato una cara amica. È con profonda tristezza che ho appreso la sua scomparsa. Una notizia che non avrei mai voluto ricevere e che mi ha dolorosamente sorpreso".

La ricorda anche l’ex senatore Fausto Giovanelli: "Sonia è stata ancora giovanissima una studentessa dai forti ideali politici ereditati dalla famiglia; bellissima e molto impegnata fin da ragazza, è diventata una donna e una professionista rigorosa del servizio sanitario pubblico presente e importante sul nostro territorio. Tutti le dobbiamo qualcosa. Se n’è andata troppo presto. Ci lascia dolore e rimpianto della sua dolcezza della sua presenza e del suo impegno". Ricordi e commozione anche da tutti gli altri sindaci della montagna e della Val d’Enza e da tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Sonia Gualtieri lascia il figlio Pietro, il papà Bruno, la mamma Virginia, la sorella Sandra con Enrico, il fratello Fabio, nipoti, parenti, amici e colleghi. La camera ardente è allestita alla casa funeraria Mammi a Castelnovo Monti (dalle 8 alle 18,30). L’ultimo saluto alla cara Sonia verrà tributato domani, martedì 5 novembre, alle 10 alla sala del commiato della Casa Funeraria Mammi, quindi il feretro proseguirà per la sepoltura al cimitero di Carpineti.

Settimo Baisi