In tantissimi al pranzo solidale per ’Durante e Dopo di Noi’

In tanti domenica scorsa, a Cavola di Toano, hanno voluto partecipare al pranzo organizzato al Cavolaforum per sostenere le attività svolte dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia in favore delle persone con disabilità e le loro famiglie. Il pranzo, a base di paella promosso dagli Amici della Casa della corte, ha centrato l’obiettivo: sono stati raccolti quasi 3.000 euro a sostegno della ‘Fondazione Durante e Dopo di Noi’. "Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in diversi modi – ha detto Massimo Giaroli, presidente della Fondazione – hanno contribuito alla splendida riuscita del pranzo organizzato dagli Amici della casa della corte a Cavola di Toano. Grazie alla collaborazione di tutti sono stati raccolti più di 2.700 euro, al netto delle spese, che verranno utilizzati per supportare le nostre attività e i nostri servizi a partire dalla Casa della Corte dove dal 2017 abbiamo affittato un piccolo appartamento senza barriere architettoniche in cui alcuni ragazzi e ragazze con disabilità, insieme alla Cooperativa sociale Il Ginepro, ente gestore del progetto, hanno la possibilità di sperimentare in autonomia momenti di vita quotidiana comune". Una sperimentazione ambiziosa che permette alle persone con disabilità di costruire gradualmente un proprio progetto di vita autonomo fuori dal contesto familiare, misurando la propria capacità. "Grazie in particolare ai nostri soci organizzatori Silvana Monticelli e Luigi Casini – ha aggiunto Giaroli – che da anni si spendono in prima persona al nostro fianco con passione ed entusiasmo".

s. b.