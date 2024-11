Incendio in zona industriale. A fuoco materiali plastici

Alla vista del fumo che usciva da un’azienda, nel tardo pomeriggio di ieri, è scattato l’allarme alla centrale operativa del 115, con i vigili del fuoco intervenuti in forze nella zona industriale di Boretto, in via Marchesi (foto), dove era in corso un vasto incendio in un deposito di materiale plastico. Mobilitazione generale dei vigili del fuoco, poco prima delle 18, con squadre da Guastalla, Reggio, Luzzara, Viadana e Parma, per contenere da subito le fiamme, che hanno distrutto gran parte del capannone – una tensostruttura retta da un’intelaiatura in ferro – della ditta "Campana Mirco e figli", senza interessare l’area produttiva. Non si registrano conseguenze alle persone. Dai primi accertamenti si ipotizzano cause accidentali.