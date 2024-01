Incidente sul lavoro, urta la forca del muletto: operaio rischia un occhio

Gualtieri (Reggio Emilia), 27 gennaio 2024 – Un operaio edile di 58 anni, R.L., abitante a Parma, è rimasto gravemente ferito all’occhio destro, venuto a contatto con la punta di una "forca" di un muletto all’interno del cantiere in cui stava lavorando. E’ accaduto nella mattinata di ieri, poco dopo le nove.

L’uomo, che era impegnato nel cantiere in via Pedrolina a Pieve Saliceto di Gualtieri, per cause accidentali è venuto a contatto con la punta della forca, probabilmente nel girarsi, senza accorgersi della presenza dell’attrezzo. L’impatto ha provocato gravi traumi all’occhio destro, con un fortissimo dolore lamentato dall’infortunato, subito soccorso dai colleghi che erano vicino a lui, nel cantiere. E’ scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, con l’invio sul posto dell’equipaggio della Croce rossa di Guastalla. Ci si è resi conto che la ferita era piuttosto profonda, con evidente sanguinamento e con l’impossibilità di aprire l’occhio colpito. E’ stata mobilitata anche l’autoinfemieristica per ulteriori accertamenti sanitari. Dopo le prime cure è stato disposto il trasferimento dell’infortunato al Santa Maria Nuova di Reggio, per poter accedere rapidamente a una consulenza specialistica nel reparto di Oculistica, necessario per far fronte a quella situazione.

L’operaio infortunato non risulta in pericolo di vita ma rischia di perdere la vista dall’occhio rimasto ferito durante l’attività di lavoro al cantiere. Come da prassi in questi casi, sono stati mobilitati anche i tecnici del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl per gli accertamenti su quanto accaduto.