Interpump, utile in calo a 228,5 milioni di euro: "Un anno molto difficile"

Annus horribilis il 2024 per Interpump: dopo la presentazione dei dati preliminari dell’esercizio, ieri il titolo è crollato alla Borsa di Milano. È stata anche necessaria una sospensione per frenare le vendite e alle ore 17,20 segnava un -17,06%. Il forte calo, unito a quello di Tim, ha frenato tutta Piazza Affari. L’azienda ha chiuso il 2024 con un utile netto consolidato in calo a 228,5 milioni (-17,7% sul 2023) e vendite nette a 2,078 miliardi di euro, in calo del 7,2% rispetto al 2023 (a parità di perimetro di gruppo, il fatturato sarebbe sceso del 9,2%). L’Ebitda è pari a 456,6 milioni, -14,9% rispetto al 2023. La posizione finanziaria netta è di 409 milioni rispetto ai 486,5 milioni al 31 dicembre 2023.

"Il 2024 ha certamente rappresentato uno degli anni più difficili per il gruppo - commenta il presidente esecutivo Fulvio Montipò (foto) - È paragonabile solo alla crisi finanziaria del 2009. Ricordando quel momento storico non posso non essere soddisfatto del risultato complessivo. La Società, facendo leva sulla flessibilità del suo modello di business, ha saputo proteggere l’eccellente profittabilità che da sempre ci contraddistingue e superare i valori storici di generazione di cassa".

Il cda del gruppo di Sant’Ilario ha anche approvato il resoconto intermedio relativo ai risultati consolidati del quarto trimestre 2024: l’utile netto consolidato è stato di 48,1 milioni, in crescita del 30,2% rispetto al quarto trimestre 2023. Le vendite nette sono calate del -5,7% (489,9 milioni), del -7,8% su base organica. L’Ebitda del IV trimestre è stato pari a a 93,1 milioni, di euro: -16,2%, sempre rispetto allo stesso periodo del 2023; L’Ebit del trimestre è stato pari a 60,1 milioni (-26,5%). A soffrire è stata soprattutto alla divisione olio.