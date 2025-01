Investita mentre attraversa la strada: donna di 77 anni fuori pericolo

Sembra essere fuori pericolo la pensionata di 77 anni rimasta ferita l’altra sera mentre tornava a casa dopo aver fatto spesa al vicino centro commerciale Coop. L’incidente è accaduto in via Trieste a Reggiolo, con la donna travolta a piedi da un’autovettura, per poi essere sbalzata sull’asfalto. Tra i primi soccorritori una giovane infermiera o volontaria Cri, in grado di prestare immediato aiuto alla donna, fornendo pure dettagli utili agli operatori del 118. Per fortuna la bassa velocità della vettura ha evitato guai peggiori. La pensionata è stata portata in ospedale a Baggiovara in elicottero con ferite costali e trauma cranico.