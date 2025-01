Isoardi e Caradonna: "Reggio è accogliente e pure buonissima..."

"Una città accogliente e soprattutto buonissima col suo cibo". Elisa Isoardi e Monica Caradonna, conduttrici Rai di ’Linea Verde Life’ hanno avuto modo di apprezzare l’ospitalità e le eccellenze reggiane nella loro ’due-giorni’ di riprese per la puntata. Complimenti che spesso vengono esplicitati da turisti e da chi viene da fuori, in una Reggio a misura d’uomo che ha qualità importanti spesso dimenticate dai residenti (una ‘sindrome’ tutta italiana che accomuna ogni paese), evidenziando troppo solo i lati negativi.

Isoardi e Caradonna dicono che se la sono proprio goduta. Così come i registi, gli autori, i tecnici e tutta la troupe della carovana Rai. Certo, c’è anche un bel pizzico di marketing per la loro trasmissione, non dovuta però sui loro rispettivi social dove hanno fatto mancare foto, video e stories. Hanno pernottato all’Hotel Posta, con la la Isoardi che ha pubblicato un selfie sulla scalinata dell’albergo di buon mattino. E poi una colazione speciale al Panificio Melli di piazza San Prospero. "Volete vedere cosa abbiamo ordinato? – dicono in un video le due conduttrici – Abbiamo ordinato due etti di prosciutto culatello...". Certo, non è reggianissimo. Ma sempre emiliano è, quindi basta campanilismi. Ma per ‘rimediare’ poi la Isoardi – ex conduttrice de La prova del cuoco – al bancone dei salumi e dei formaggi chiede il "tosello". Che da noi viene chiamato più comunemente tosone. "Si tratta della bordatura del Parmigiano Reggiano – spiega alla collega – un prodotto di scarto che però meno male non buttano via perché è buonissimo".

Isoardi e Caradonna, per poter girare nelle varie location toccate dalla puntata (tra cui le ex Reggiane, la Polveriera e l’impianto Forsu di Gavassa) si sono spostate anche grazie ai mezzi pubblici e minibù messi a disposizione della produzione. Ma il clou di ieri ha avuto il suo ‘set’ tra piazza della Vittoria e piazza Martiri del 7 Luglio, davanti al teatro Valli. Riprese che qui – anche a causa del problema tecnico dell’aereo dell’esercito per il volo dei parà – sono durate fino al pomeriggio, dovendo addirittura ripartire tutto da capo con una mattinata buttata praticamente al vento.

Isoardi e Caradonna però non hanno mai perso il loro sorriso e la disponibilità coi cittadini, tra selfie (anche coi soldati e coi musicisti della banda dell’esercito) e interviste ai media, andandosi ogni tanto a riparare dal freddo pungente nei mini-van parcheggiati nei pressi del Parco del Popolo dove la Rai ha allestito un piccolo quartier generale della produzione tra mezzi e cineprese.

"Reggio è una città che, come abbiamo potuto ammirare, ha tante qualità, dal verde al sociale, all’innovazione. Abbiamo scoperto una realtà che ha un futuro sostenibile, anche grazie alla mobilità". Le due conduttrici hanno infatti pure utilizzato il bike sharing – le biciclette pubbliche noleggiabili – durante uno sketch davanti al Municipale, per la puntata speciale. "Vi aspettiamo su RaiUno il 1° marzo, mi raccomando non mancate...", chiudono prima di volare via in un’altra città per altre riprese della trasmissione in programma.

