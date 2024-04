Collo bloccato dopo il match di judo: un 12enne in gravi condizioni

Guastalla (Reggio Emilia), 22 aprile 2024 – Momenti di grande paura ieri a Guastalla durante un torneo giovanile di judo. Poco dopo mezzogiorno, un 12enne – residente a Riccione – si è fatto male durante un incontro con un coetaneo e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Parma.

Il baby atleta è rimasto bloccato a terra dopo una manovra di combattimento al collo. Vista la gravità, è stato sospeso il match per consentire l’intervento del medico e dei soccorsi già presenti sul posto nella palestra guastallese di via Sacco e Vanzetti dov’era in corso il ’Memorial Otello Bisi’ – 38° trofeo interregionale ’Città del Tricolore’ di judo dedicato a esordienti, cadetti, junior e senior, organizzato dalla società sportiva della disciplina Dojo Sdk, con oltre 250 partecipanti.

È stata poi chiamata un’altra ambulanza – per non lasciare scoperta la kermesse che è regolarmente poi proseguita – col supporto dell’automedica che hanno trasportato il minorenne – rimasto comunque sempre cosciente – all’ospedale Maggiore di Parma dov’è tuttora ricoverato in condizioni serie, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Stando ai primi accertamenti, il giovane ha perso sensibilità alla parte sinistra del corpo dopo aver subito un trauma cervicale. Ora sarà sottoposto a tutti gli approfondimenti del caso nel reparto specializzato di neurologia.