’La città cresce con noi’: il progetto. La mappa di Reggio secondo i bimbi

Una nuova mappa che racconta Reggio Emilia. Giocosa. Immaginaria. Decisamente interessante. È il frutto del lavoro delle bambine e dei bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia che hanno preso parte al progetto ’La città cresce con noi’, a cura di Scuole e Nidi d’infanzia - Istituzione del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Reggio Children.

I 33 nidi e scuole dell’infanzia comunali hanno svolto un lavoro appassionato sulla città che è destinato ad ampliarsi durante il corso di quest’anno.

"Presentare questo progetto significa per noi annunciare – hanno dichiarato il sindaco Marco Massari, unitamente all’assessore alle Politiche educative Marwa Mahmoud – che esiste una nuova mappa della nostra città, una mappa che racconta il territorio in un modo del tutto nuovo: la mappa delle bambine e dei bambini. Come amministratori pubblici abbiamo perciò la responsabilità di fare assomigliare la nostra città sempre più a quella straordinaria mappa, rendendola più accessibile, colorata, aperta, sostenibile, a misura di tutte e tutti. In questo senso ‘La città cresce come noi’, oltre ad essere un importante progetto educativo, è un prezioso strumento di visione del nostro presente e del nostro futuro".

Dalle osservazioni e rialaborazioni dei bambini coinvolti nel progetto, come detto, ne è uscita una mappa interattiva della città (che può essere ‘visitata’ sul sito di Reggio Children), giocosa e partecipata, in cui i cartelli stradali che diventano ‘inviti stradali’, il Crostolo diventa una sorta di Rio delle Amazzoni, e a San Prospero Strinati si erge il ‘signor statua’.

Ora i bambini coinvolti nel progetto restituiscono questo lavoro alla città, nella speranza che in un futuro prossimo esse possano caratterizzare gli spazi cittadini in modo permanente e manifestare così il diritto dell’infanzia a essere protagonista della città di Reggio Emilia e di tante altre città nel mondo.

"Il progetto presentato – spiega Nando Rinaldi, direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia – è frutto di un percorso di partecipazione che ha coinvolto tutti i nidi e scuole dell’infanzia comunali caratterizzando con molteplici iniziative la parte finale dello scorso anno scolastico. Questo percorso ci ha permesso di esplorare, attraverso lo sguardo dei bambini e delle bambine, luoghi conosciuti e meno conosciuti della nostra città offrendoci punti di vista il più delle volte inediti".

"Pensiamo che la mappa interattiva – conclude Rinaldi - possa rappresentare un’importante occasione per riaffermare l’immagine di una città accogliente in continuo dialogo con la cultura dell’infanzia".