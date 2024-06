La festa per il sindaco dei ‘record’ Roberto Ferrari: "Unico obiettivo è il bene comune"

Non si può certo parlare di "neo sindaco" in merito a Roberto Ferrari, riconfermato alla guida del governo locale di Fabbrico. Per Ferrari si tratta di un "record", essendo al suo quarto mandato, pur se diviso in due parti, in un impegno politico che per lui dura da oltre tre decenni.

"Un grande abbraccio a tutti voi che ci avete sostenuto e grazie per la fiducia che ci avete dimostrato. Siamo pronti a ripartire, con entusiasmo, serietà, rispetto e con un unico pensiero: il bene della comunità di Fabbrico. Lo abbiamo fatto sempre durante la campagna elettorale confrontandoci con tutti e con tutte le idee. Ci avete dato il mandato di farlo per la legislatura", il messaggio del riconfermato primo cittadino alla festa organizzata in centro, con tanto di musica, dopo l’ufficializzazione dei risultati elettorali. "La Lista Civica Progetto Fabbrico – il Ferrari pensiero – ha cercato quotidianamente il dialogo con i fabbricesi, creando degli incontri di confronto e mantenendo aperto lo spazio in via Roma, anche per veloci chiacchiere con i cittadini".

E sul mancato confronto tra candidati, tiene a precisare: "Non è mai pervenuta nessuna formale richiesta per un leale scambio, ma si è optato per una campagna social, spesso denigrante per il nostro paese. Non era possibile improvvisare un confronto a fine campagna elettorale, visti pure gli appuntamenti già pianificati. Avremo una legislatura per confrontarci per il bene della comunità che ci troveremo a rappresentare". Per la chiusura della campagna elettorale è stata organizzata una festa con la raccolta di 820 euro pro Casa Cervi.

Antonio Lecci