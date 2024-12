La lezione di Vitelaru: credere nei propri sogni

L’istituto Gobetti di Scandiano ha ospitato e accolto Ana Maria Vitelaru, atleta paralimpica e medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi ’24. Gli studenti hanno partecipato a un incontro speciale organizzato nell’ambito di un progetto educativo per promuovere i valori dello sport, inclusione e resilienza. All’iniziativa ha preso parte Roberta Farioli, assessore allo sport di Scandiano che ha portato i saluti dell’amministrazione sottolineando l’importanza di storie come quella di Ana Maria per incoraggiare i giovani a superare le difficoltà e a credere nei propri sogni. Maria Vitelaru ha condiviso la sua straordinaria esperienza di vita e sport, raccontando le sfide affrontate e il percorso che l’ha portata a rappresentare l’Italia sul podio internazionale. Ha risposto alle domande dei giovani rimarcando il ruolo fondamentale del lavoro di squadra, della determinazione e coraggio. Nello studio radiofonico dell’istituto gli studenti del progetto Radio Gobetti Internacional hanno intervistato Ana Maria in diretta.

m. b.