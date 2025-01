La proposta di Pagliani: "Intitoliamo a Bassi la zona sportiva"

Intitolare la zona sportiva e il tennis scandianese ad Adelmo Bassi (nella foto). A proporlo è il consigliere comunale e provinciale Giuseppe Pagliani dopo la recente scomparsa dell’87enne Adelmo Bassi. "Giusto – sottolinea Pagliani – dare all’amico Adelmo Bassi il riconoscimento che merita: la zona sportiva del tennis deve essere a lui intitolata. Adelmo più di chiunque ha operato negli anni, tra mille difficoltà, per realizzare i campi da tennis e la zona sportiva in via della Repubblica a Scandiano. Si è battuto credendoci e raccogliendo le risorse anche tra i privati per poter completare l’opera. Ha vissuto da amministratore l’impegno pubblico come una missione".

Il consigliere d’opposizione rimarca che Adelmo è stato "un ottimo amministratore: a lui va il merito di avere creato la zona sportiva, ma non solo. E’ difficile trovare persone che nella vita si impegnino così tanto per il bene collettivo e questo rappresenta una ricchezza che tutti noi che facciamo politica non dobbiamo mai dimenticare prendendo ad esempio ciò che ha realizzato l’amico Adelmo". m. b.