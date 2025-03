"La Regione conferma il suo impegno ad aiutare le aziende di montagna"

Confermato l’impegno per la montagna e le aree interne dall’Assemblea legislativa regionale, che ha approvato un ordine del giorno proposto dal gruppo del Partito Democratico focalizzato sul mantenimento del capitale umano e lavorativo nelle zone dell’Appennino, con misure sostegno delle piccole imprese locali. "Abbiamo chiesto alla giunta di potenziare le azioni già avviate, coinvolgendo gli altri assessorati e attivando la cabina di regia" afferma la consigliera regionale Anna Fornili. È stata avanzata anche la proposta per l’attivazione di bandi dedicati alle imprese: "Un’azione coordinata su più fronti richiede investimenti certi e costanti, per questo abbiamo chiesto al governo di stimare i fabbisogni necessari per garantire i diritti di cittadinanza e di collaborare con gli enti locali per individuare soluzioni adeguate alle spese di investimento".

s.b.