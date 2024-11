L’accordo di Interpump: "Più energia pulita per i nostri stabilimenti"

Energia pulita per alimentare gli stabilimenti di Interpump Group. Un passo importante nella transizione ecologica è stato fatto grazie ad un accordo Ppa con la Statkraft Markets GmbH per una fornitura decennale di energia prodotta al 100% da una fonte rinnovabile. Grazie a questo "corporate power purchase agreement" dal gennaio 2025 il Gruppo di Sant’Ilario acquisterà annualmente (a un prezzo prestabilito e fisso per l’intera durata dell’accordo) ben 20 GWh di energia prodotta in Italia principalmente da un impianto fotovoltaico recentemente realizzato in Lazio. Questo volume di energia contribuirà in modo significativo alla copertura del fabbisogno di 5 fra le principali controllate italiane.

"L’accordo - dice l’azienda presieduta da Fulvio Montipò (foto) - segna un importante passo verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del 30% della Carbon Intensivity e di incremento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile al 25% del fabbisogno complessivo del gruppo entro il 2025". L’Intensità carbonica di un’azienda è il rapporto tra le emissioni climalteranti (di anidride carbonica e di altri gas serra) e il fatturato; si tratta di una misura di efficienza nell’utilizzo dell’energia per produrre beni o servizi.

f.c.