L’addio a Monia Vecchi, 46 anni

Grande dolore ha suscitato la notizia della prematura scomparsa, a soli 46 anni, di Monia Vecchi (foto).

Il decesso è avvenuto giovedì mattina nella struttura Villa Verde di Reggio dove era stata ricoverata da una settimana dopo le dimissioni dall’arcispedale Santa Maria Nuova.

Monia viveva in via Guidelli in centro e da un anno lottava con gravi problemi di salute.

"Monia aveva tanti amici a Reggio e anche in tutta Italia – dice la sorella Monica –. Era una persona molto buona e generosa. Amava il mare e in particolare Riccione, la Sardegna e l’Isola Rossa in provincia di Sassari. Amava pure gli animali e la musica di Vasco Rossi".

Era titolare, assieme al padre, di un’attività per la rivendita di prodotti per le carrozzerie. "Monia era benvoluta da tutti e abbiamo ricevuto numerosi messaggi di condoglianze" aggiunge infine la sorella Monica.

Tante le attestazioni di cordoglio che in questi giorni sono arrivate ai famigliari della 46enne dopo che si è diffusa la notizia della morte.

Monia Vecchi lascia nel lutto due giovani figli, il papà Bruno, i fratelli Milko e Monica e gli altri parenti.

Ieri pomeriggio molte persone hanno partecipato ai funerali della 46enne.

La salma, dopo la benedizione alla casa funeraria Reverberi in cui era stata allestita la camera ardente per l’ultimo addio, è stata poi accompagnata al cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione nei prossimi giorni.

Matteo Barca