Ladri in tuta da sub: due denunciati

Alcuni operatori del Conad di Rio Saliceto hanno notato la presenza di persone sospette nel parcheggio del supermercato. E, nell’ipotesi che fosse in corso di preparazione qualche furto, sono stati chiamati sul posto i carabinieri. Poco dopo i militari della caserma di Campagnola, in servizio nella zona, hanno individuato e identificato due uomini di origine georgiana, di 33 e 48 anni di età. Nella loro vettura, nel bagagliaio, sono state trovate 25 bottiglie di superalcolici di varie marche, per 600 euro di valore, nascoste sotto indumenti e zaini. Non avendo fornito una giustificazione credibile al possesso di quella merce, entrambi sono stati denunciati per ricettazione. E ora si indaga per capire se possano essere anche autori materiali di furti.

Uno di loro, in particolare, indossava una tuta da subacqueo, ma modificata artigianalmente: la parte superiore presentava infatti un foro realizzato con precisione all’altezza dell’addome, probabilmente per nascondere le bottiglie di alcolici e passare inosservati alle casse.

Il controllo è avvenuto martedì. Le analisi delle immagini di videosorveglianza del supermercato non hanno evidenziato possibili scene di furto. Ma i due uomini, di origine georgiana, sono stati denunciati per non aver saputo fornire giustificazioni sul possesso dei superalcolici, forse rubati altrove. A loro carico è scattata la denuncia per il ben più grave reato di ricettazione. Nel periodo delle festività di fine anno aumentano i furti di prodotti alimentari di pregio.

Antonio Lecci