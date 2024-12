"Lavori alla mensa? Il sindaco chieda spiegazioni ai suoi compagni"

Non si placa il botta e risposta tra il sindaco Pietro Cortenova e l’ex sindaco Gianluca Paoli, ora consigliere di opposizione. Le recenti dichiarazioni del primo cittadino sul progetto di rigenerazione della mensa scolastica, trovano l’immediata replica del suo predecessore.

"Se il sindaco vuole trovare un colpevole – dice Paoli – dovrebbe chiedere spiegazioni ai suoi compagni di partito che lo hanno preceduto nell’amministrazione di Bagnolo. Al consiglio del 27 novembre l’assessore Veronese ha ammesso che in corso d’opera si è scoperto che la copertura non era stata realizzata così come prevista dal progetto approvato dalla giunta che nel 2002-2003 ne aveva finanziato l’ampliamento, nonostante un certificato di collaudo, datato 16 maggio 2005, in cui l’ingegnere incaricato ne certificava la conformità".

"Quindi – aggiunge – se errore c’è stato, è stato di chi si è fidato di quanto dichiarato e certificato da chi ci ha preceduto. Nei nostri cinque anni di governo locale questa non è stata l’unica difformità da noi scoperta. Bagnolo veniva da una stagione di affidamenti opachi, pressapochismo e opere pubbliche difettose realizzate in economia che hanno rivelato dei limiti negli anni a seguire. La copertura della mensa non è altro che una di queste, figlia di quella gestione pubblica che, nel tempo che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo cercato di invertire".