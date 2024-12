"Le forze dell’ordine necessitano di alloggi"

"Non si dimentichino gli alloggi per le forze dell’ordine". La tirata d’orecchi arriva da Aldo Aragiusto, segretario provinciale del Siulp, il sindacato di polizia, dopo che Acer nei giorni scorsi ha consegnato a Seta due appartamenti da 12 posti letto complessivi per la sistemazione abitativa di autisti provenienti fuori città, a canone concordato. "In questo momento dove il mercato residenziale è bloccato da costi insostenibili – chiosa Aragiusto – Senza nulla togliere all’accordo Acer-Seta, forse ci si è dimenticati del personale delle forze dell’ordine che servono la comunità e che non vengono assolutamente presi in considerazione e quindi sistematicamente esclusi da questi accordi. Per noi del Siulp è inaccettabile che si creino disparità così evidenti tra le diverse categorie di lavoratori".