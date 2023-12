L’eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri 80 anni fa

Pattuglie dei Repubblichini li catturarono durante un rastrellamento, nel loro podere tra Gattatico e Campegine la notte del 24 novembre 1943, lasciando la loro fattoria in fiamme, bambini e donne terrorizzati. Li fucilarono al poligono di Tiro di Reggio il 28 dicembre: partigiani prima ancora della Resistenza ufficiale, scomodo esempio di opposizione quotidiana al Regime mussoliniano. Contadini che sapevano leggere e pensare con la propria testa, prima ancora che combattenti.

Oggi e domani sono tanti i momenti delle Celebrazioni dell’80° anniversario dell’eccidio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri, che si svolgeranno tra Guastalla, Campegine, Reggio e Casa Cervi, per onorare quei valori di libertà e di giustizia che animarono i Cervi e tanti come loro.

Le celebrazioni iniziano stamane alle 10 al Cimitero di Guastalla, con l’omaggio alla tomba di Camurri, quel giovane componente della ’Banda Cervi’ che condivise con loro idee, prigionia e morte.

Alle 10,30, presso la Sala Civica, si terrà l’incontro "A ottant’anni dalla fucilazione di Quarto Camurri": parleranno la sindaca Verona, la presidente dell’Istituto Cervi Albertina Soliani e lo storico Massimo Storchi. Infine, sarà inaugurato un percorso fotografico sulla vita di Quarto Nel pomeriggio, alle 16, da Piazza Matteotti, a Guastalla, partirà un corteo ciclistico con le fiaccole, che raggiungerà Campegine.

Da via Amendola la fiaccolata proseguirà a piedi fino al Cimitero e alla Tomba Monumentale della Famiglia Cervi.

I discorsi del sindaco Spanò e della Soliani, saranno seguito dalla performance musicale e teatrale a cura del cantautore e attore Daniele Goldoni.

Domani, alle 9, in Cattedrale a Reggio, l’arcivescovo Giacomo Morandi celebrerà la messa. Alle 10 ci si sposterà in Municipio dove, in Sala del Tricolore, si susseguiranno vari interventi tra cui l’orazione ufficiale del presidente della Regione Stefano Bonaccini.

La cerimonia si chiuderà con il concerto "Oltre il ponte", a cura dell’Associazione "I Parchi della Musica".

Quindi, intorno alle 11,45, ci si sposterà presso il Poligono di Tiro, luogo della fucilazione, per l’omaggio alla lapide.

A Casa Cervi (Gattatico) il Museo sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 17, e saranno disponibili visite guidate aperte a tutti.

Alle ore 15,30, dopo il discorso del sindaco Ronzoni, andrà in scena lo spettacolo "Cide - I doni di Papà Cervi", su testo di Marina Allegri e regia di Maurizio Bercini, con Maurizio Bercini e Fulvio Redeghieri. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

