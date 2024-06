Lions club Allegri, bilancio e riconoscimenti ai soci per l’impegno

Si è chiuso l’anno sociale del Lions club Allegri di Correggio, a La Locanda di San Martino in Rio, con il benvenuto ai nuovi soci Elena Rossi e Tienno Schiatti, oltre a riconoscimenti consegnati dal presidente Rossano Zanichelli a soci distinti per l’impegno profuso nell’anno. Si tratta di Antonella Vezzani (per il laboratorio Do-mani che promuove iniziative di inclusione sociale), Marco Altimani (per attività del club), Mauro Bonfiglioli, Guido Caffagni, Francesca Bedogni, Eleonora Carminati, Claudio Bonilauri per la partecipazione agli incontri e ad attività sociali svolte in questi ultimi mesi. È stata inoltre l’occasione per il cambio alla presidenza, con il ruolo assunto da Claudio Bonilauri al posto di Rossano Zanichelli. Il Lions club correggese ha svolto vari "services" di solidarietà, in supporto a persone con fragilità e nel settore sociale in generale.