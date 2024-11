Lite al mercato: 66enne preso a pugni

Preso a pugni un coetaneo dopo la lite al mercato di Villa Minozzo: denunciato un 67enne con l’accusa di lesioni personali, alla vittima sono stati riconosciuti 30 giorni di prognosi. L’origine dei fatti risale al 6 ottobre, intorno alle 11. La vittima stava lavorando come commerciante ambulante, un suo conoscente l’ha raggiunto e sarebbe iniziata una lite scaturita in pugni su zigomi, labbra, occhi e naso. Subito dopo il presunto aggressore è andato verso la propria auto e ha preso un bastone, tentando di accanirsi di nuovo sul venditore, che però è riuscito a evitare i colpi.

Solo l’intervento di alcuni passanti ha fatto desistere il conoscente dal proseguire nell’azione delittuosa, mettendolo in fuga. Sono al vaglio dei carabinieri le motivazioni per cui il 67enne avrebbe colpito in viso il coetaneo: la vittima si è poi recata all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti venendo dimessa con una prognosi di 30 giorni per un trauma facciale. Le indagini svolte dai militari di Villa Minozzo, supportate da concordi dichiarazioni testimoniali, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del 67enne. Il procedimento proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi.

s.b.