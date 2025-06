Lite fra due minorenni al parco. Colpito con lo spray urticante. Ragazzino finisce all’ospedale

Due minorenni si sono affrontati e picchiati all’uscita da scuola, nel parco I Platani, in via Bergonzi, alla Canalina. All’improvviso uno dei due ha estratto lo spray al peperoncino, colpendo il rivale. È successo ieri intorno alle 13,15.

Sul posto è stata allertata l’ambulanza che ha trasportato la giovane vittima all’Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice di lieve gravità, dovuto alla reazione urticante. Gli agenti della squadra Volanti della questura stanno cercando di ricostruire i motivi della lite e soprattutto identificare, vagliando le responsabilità, dell’autore.

Un’eccessiva euforia che poteva causare danni si è verificata invece, intorno alle 11 all’esterno dell’istituto superiore ’Silvio d’Arzo’ a Montecchio dove uno studente, per festeggiare la fine dell’anno scolastico, ha spruzzato una bomboletta urticante in mezzo ai compagni. Fortunatamente non si sono verificate conseguenze gravi, ma solo qualche studente che ha lamentato un po’ di bruciore agli occhi. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione che stanno indagando per identificare il giovane irresponsabile.

Sul luogo sono stati allertati anche i vigili del fuoco della stazione di Sant’Ilario per un’eventuale bonifica della zona così come i mezzi di soccorso del 118 per precauzione. Ma nessuno ha riportato danni seri.