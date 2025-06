Live di Shiva, Daviddi fa mea culpa: "Situazione gestita con leggerezza"

"Non posso esimermi dal non condividere in parte le riflessioni dell’ex consigliere Gabriele Torricelli sull’esibizione di un artista. Non voglio sottrarmi: avrei dovuto indagare meglio sulla sua storia e sono stato ‘leggero’ nell’accettare che un personaggio che nella sua quotidianità lancia un certo tipo di messaggio alle giovani generazioni, si sia potuto esibire in quel contesto". Con queste parole ieri il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi è intervenuto sulle polemiche sollevate dopo il concerto del rapper Andrea Arrigoni in arte Shiva durante il ‘Mosa festival’. "A Casalgrande si è esibito il rapper Arrigoni, condannato a sei anni e sei mesi di carcere per tentato duplice omicidio. Un festival finanziato dall’amministrazione di Casalgrande", aveva sottolineato Gabriele Torricelli, ex consigliere comunale di maggioranza del Pd. Daviddi ieri sui social ha rimarcato che "credo sia giunto il momento di aprire una discussione seria sul ruolo che questa tipologia di artisti gioca nella nostra società, avvalendosi delle loro piattaforme comunicative per bombardare con messaggi sbagliati e pericolosi ragazzi in un’età facilmente condizionabile. Non può però essere un artista a inficiare un grandissimo successo per cui mi sento di ringraziare l’assessore Cristina Spano, gli uffici tecnici del Comune e i ragazzi dell’organizzazione che ha allestito egregiamente l’evento in tutti i dettagli. Il Mosa tornerà anche l’anno prossimo, in un luogo diverso, adeguato ai numeri e dimensioni che ha ormai raggiunto".

Il Comune ha sostenuto "l’organizzazione con un contributo di 20mila euro". Questa sera intanto termina il Mosa: "La kermesse – dicono i promotori – quest’anno è iniziata lunedì sera con un ricco calendario di appuntamenti sportivi e musicali ed è andata già oltre le aspettative degli organizzatori. Questa sera si conclude al meglio con le esibizioni di A-Clark & Vinny, Giorgio Vanny, dj Matrix".

Matteo Barca