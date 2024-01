Madre e figlio in manette: rubano all’Ipercoop e aggrediscono i vigilanti

Reggio Emilia, 30 gennaio 2024 – Madre e figlio minorenne in manette per rapina in concorso. Erano stati sorpresi a rubare al centro commerciale ’Ariosto’, hanno aggredito vigilanti e un responsabile per cercare di fuggire, ma alla fine sono stati arrestati dal tempestivo intervento della polizia.

I fatti risalgono a sabato scorso quando la donna di 46 anni e il figlio 16enne – entrambi italiani – sono stati sorpresi a rubare all’interno del supermercato Ipercoop. I due avevano oltrepassato le casse con merce non pagata del valore complessivo di circa 300 euro. Al suono del dispositivo di sicurezza tipo ‘metal detector’, sono intervenuti i vigilantes e il vicedirettore del punto vendita.

Ma fermarli si è rivelato tutt’altro che facile. La donna all’improvviso con uno scatto fulmineo per guadagnarsi la fuga, ha lasciato cadere a terra la busta contenente i prodotti che voleva portare via, poi ha strattonato e afferrato per il collo una guardia di sicurezza.

Nel frattempo il ragazzino ha sferrato una gomitata alla schiena del responsabile. Provvidenziale è stato l’intervento delle forze dell’ordine allertate in precedenza dal responsabile del punto vendita. Gli agenti della squadra Volanti – coordinata dalla dirigente Angela Cutillo – hanno bloccato le possibili vie di fuga in prossimità delle scale mobili del centro commerciale e sono riusciti ad arrestare entrambi.

Infine, sono stati accompagnati in questura per gli adempimenti di rito. Per loro è scattata l’ipotesi di reato di rapina in concorso. La donna – che ha precedenti per reati contro il patrimonio – è in attesa dell’udienza di convalida. Il minorenne, denunciato alla procura del competente tribunale di Bologna, è stato affidato come da prassi ai servizi della giustizia minorile, a disposizione dell’autorità giudiziaria.