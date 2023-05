Maltempo Reggio Emilia, frana a Montelusino di Baiso: strada interrotta

Montelusino di Basio (Reggio Emilia), 14 maggio 2023 – Una frana si è verificata sulla strada provinciale 7 in provincia di Reggio Emilia, in località Montelusino di Baiso. Nessun danno a veicoli e nessun ferito, ma la strada è interrotta in entrambi sensi di marcia.

Personale del servizio manutenzione strade della Provincia è intervenuto e nelle prossime ore sarà compiuto un sopralluogo per verificare la possibilità di eseguire il disgaggio in sicurezza. Il tratto chiuso per frana, spiega la Provincia, non è coinvolto dal passaggio della decima tappa del Giro d'Italia, che partirà martedì mattina da Iano di Scandiano per Viareggio. Sul posto anche i carabinieri di Casina.