Memorial Caprari, una grande festa per la palla a spicchi

Gianni Caprari era uomo di poche parole e molti fatti. Il suo linguaggio prediletto era lo sport, il basket in particolare. Prima l’ha praticato ad ottimi livelli e poi l’ha insegnato a tutte le generazioni che hanno giocato per la LG Competition Castelnovo Monti. Il segno tangibile di quello che rappresentava per la comunità, adesso si realizza nel torneo di ‘3vs3’ che i suoi ragazzi gli hanno dedicato, giunto alla terza edizione. La prima fase si svolgerà sul playground della Pieve di Castelnovo Monti (1-2 luglio i ‘Senior’ e il 3 la categoria ‘Under 19’), ma la macchina organizzativa è pronta a fare il salto di qualità: la finalissima di venerdì 5 luglio si giocherà infatti al ‘Direzionale’, nella piazza principale dove hanno sede tante attività commerciali. Proprio grazie all’impegno dell’associazione commercianti del centro direzionale, gli atleti avranno a disposizione un bellissimo campo regolamentare che verrà installato per l’ultimo atto della kermesse. Una serata che sarà anche l’occasione di una grande festa che coinvolgerà l’atletica locale con l‘Urban Trail’ e varie attività di ristoro e svago per grandi e piccini. Il Memorial Caprari - che l’anno scorso ha visto anche la presenza di Coldebella, gm della Pallacanestro Reggiana - sarà il cuore pulsante dell’evento. Le iscrizioni sono già aperte e ci si aspetta una grande partecipazione. Ad ogni vincitore verrà consegnato un significativo buono spesa e l’Mvp avrà anche in omaggio un paio di scarpe da basket di ultima generazione; per chi trionferà nella gara del tiro da 3 ci sarà uno ‘Smart box’ per una vacanza. La quota d’iscrizione è di 25 euro, nei quali è compreso uno splendido kit da gara in stile ‘Black Mamba’, in onore a Kobe Bryant.

Per info: Luca (3394118950), Michele (3897918405).

f.p.