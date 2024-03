Miselli restituisce le deleghe: "In giunta l’ennesimo abbandono"

Polemiche a Casalgrande dopo che il vicesindaco Silvia Miselli ha lasciato le deleghe al bilancio e al personale. Una decisione contestata da Giuseppe Berselli, candidato sindaco del Pd alle prossime elezioni amministrative. "Fuori anche la vicesindaca Miselli. L’unica rimasta fedele a Daviddi è l’assessora Farina", si legge in una nota diffusa da Berselli. "La giunta del sindaco Daviddi – dice Berselli – si trova davanti all’ennesimo abbandono, stavolta mascherato da un semplice cambio di deleghe. Dopo il ‘dimissionato’ Villano e i dimissionari Stazzoni e Sgaravatti, dopo il cambio della gestione dello sport da Daniele Benassi all’avvocato Valeria Amarossi, stavolta è il turno del vicesindaco Silvia Miselli che restituisce le deleghe al bilancio e personale. Il motivo? Nuovi impegni professionali: resterà vicesindaco, ma con le sole deleghe agli affari generali. Nei fatti, un abbandono, a pochi mesi dalle elezioni, delle redini del bilancio comunale". Berselli spiega che, alla discussione sulle variazioni di bilancio nella seduta di giovedì 29 febbraio, il "vicesindaco Miselli non si è presentata in consiglio e ha lasciato al sindaco il compito di leggere una lettera con le ragioni del suo passo indietro. Un’assenza che pesa più di tante parole. Anche le rassicurazioni lette dal sindaco lasciano qualche perplessità: il vicesindaco avrebbe già predisposto gli atti per terminare la consiliatura e non vi sarebbero più passaggi sostanziali. Perché allora non terminare? Dopotutto mancano solo tre mesi". Per Berselli a Casalgrande "mai la giunta comunale era stata toccata da così tante dimissioni e cambi di delega: voltandosi indietro, della squadra iniziale, soltanto l’assessore Laura Farina è rimasta fedele al suo posto. Daviddi minimizzerà perché il vicesindaco formalmente resta in squadra, ma nei fatti si è smarcata da responsabilità importanti. A dimostrazione che più di una squadra dietro al famoso civismo esiste una cultura dell’uomo solo al comando". Miselli, interpellata dal Carlino, ha precisato che non ha "lasciato la giunta e ricoprirà ancora l’incarico di vicesindaco: ho restituito due deleghe per motivi professionali e ho mantenuto le altre deleghe al settore demografico e Urp-comunicazione. Non mi ripresenterò alle elezioni". Daviddi sottolinea che la sua squadra "è ancora oggi al completo: mai un’amministrazione ha lavorato così bene a Casalgrande con una pandemia e crisi economica. Ringrazio tutti quelli che si sono succeduti compreso il vicesindaco Miselli. L’amministrazione sta lavorando e abbiamo ottenuti risultati eccezionali: è soltanto una polemica elettorale quella sollevata da Berselli". Il sindaco assicura inoltre che il vicesindaco continuerà "il suo ruolo in giunta fino alla fine del mandato e ha lasciato due deleghe per motivazioni professionali".

Matteo Barca