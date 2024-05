’Montecchio Bene Comune’: "Diga di Vetto e pronto soccorso: per questo non stiamo con Torelli"

Il sostegno alla diga di Vetto e "l’accettazione acritica del depotenziamento del Pronto Soccorso. Passaggio che si iscrive in un generale piano di tagli alla Sanità Pubblica a tutto vantaggio di una medicina privata e mercenaria". Sono due dei motivi che hanno spinto Sonia Grisendi e Rifondazione Comunista a togliere l’appoggio a Fausto Torelli, per costituire la lista civica alternativa Montecchio Bene Comune. I valori di riferimento sono chiari: "Di sinistra e pacifista, con il candidato sindaco Paolino Russo, operaio disoccupato, vuole riportare sul territorio un’amministrazione più vicina al paese, più partecipativa, nel rispetto della Costituzione antifascista, per una politica ambientale rispettosa e sostenibile, per la sanità pubblica, per la dignità del lavoro". Rispetto a Torelli, spiegano: "Non possiamo condividere le posizioni che l’amministrazione, e il sindaco nello specifico, hanno assunto pubblicamente ad esempio su ambiente e sanità in contrasto con gli accordi di maggioranza o con i voti del consiglio comunale. I progetti sono finiti in fondo ai cassetti, la partecipazione ha lasciato il posto, in molte occasioni, alla vecchia e opaca gestione ristretta agli addetti ai lavori". E aggiungono: "Qualcuno dirà che è una scelta frutto di rancori personali, di poltrone e ricatti, dei soliti che con le loro posizioni ideologiche fanno il gioco delle destre, ma, come sempre, abbiamo scelto in base alle idee, ai programmi al bene comune".

Francesca Chilloni