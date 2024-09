Nella piccola capitale del basket anche gli eroi di Atene 2004

Una parata di campioni olimpici del basket caratterizzerà la 38esima edizione del Premio Reverberi, il riconoscimento cestistico italiano più antico e ambito. L’evento che trasformerà Quattro Castella nella capitale del basket è in programma lunedì dalle 19 in piazza Dante. Saranno presenti gli "eroi" della nazionale azzurra che nel 2004 ad Atene conquistarono lo storico argento alle Olimpiadi: annunciati Gianluca Basile, Giacomo Galanda, Matteo Soragna, Denis Marconato, Roberto Chiacig, Nikola Radulovic, Rodolfo Rombaldoni e coach Carlo Recalcati che guidò gli azzurri allo storico traguardo. Tra immagini di repertorio e aneddoti, sarà il modo più bello per festeggiare l’impresa nel ventennale. Cresce intanto tra gli appassionati l’attesa per incontrare i vincitori delle varie categorie degli "Oscar del basket" decretati dalla giuria tecnica. Sugli scudi in particolare Niccolò Mannion, guardia della Pallacanestro Varese, e Matilde Villa, playmaker della Reyer Venezia: a loro andranno gli Mvp. E poi Nicola Brienza, Andrea Mazzon, Davide Casarin, Carlotta Zanardi, Silvia Marziali, Giuseppe Mangone, Play4Mada (premio Basket & Solidarietà) e Davide Iemmi. L’evento è promosso e organizzato dal Comune insieme alla Fip Reggio ed è dedicato alla memoria dell’arbitro internazionale Pietro Reverberi.

f.c.