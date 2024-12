Neri Marcorè ci accompagna nel fumo di Londra

Oggi alle 15,30 al teatro Valli va in scena l’ultima replica del musical "Sherlock Holmes", un’epica avventura ambientata nella violenta e cupa Londra di fine Ottocento, per la regia di Andrea Cecchi. Con Neri Marcore, musiche di Andrea Sardi, coreografie di Roberto Colombo e Caterina Pini.

E l’attore Marcorè alle 18,30 è atteso al teatro Herberia a Rubiera per l’incontro della rassegna "Autori in prestito", per raccontare le opere che lo hanno formato artisticamente. Ingresso libero.

Al teatro Ariosto a Reggio alle 16 e alle 16 spazio al teatro per bambini e famiglie con "Scrooge", la storia del vecchio avaro protagonista di "Canto di Natale" di Charles Dickens, che venduto la sua anima e sacrificato la sua vita per fare carriera e arricchirsi. La vigilia di Natale riceve una visita dal fantasma di un suo defunto associato, Marley… Riuscirà il signor Ebenizer Scrooge, quella notte, a lasciarsi guidare dai tre spiriti del tempo, seguendoli in un viaggio avventuroso attraverso il suo passato, presente e futuro? Le campane suonano la mezzanotte ma forse non è ancora troppo tardi…