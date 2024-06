Oggi prima prova per 3888 studenti. La corsa per sostituire i commissari

Il giorno della prima prova è arrivato. A Reggio e provincia, sono impegnati nella maturità 3888 studenti. I candidati esterni sono circa 45 che hanno superato le prove preliminari su 80 richieste. Le commissioni sono invece 103, composte da 3 commissari interni, 3 interni (numero che varia in alcune commissioni) e un presidente esterno. Il totale dei commissari s’aggira sui 630. Ad oggi, sono stati sostituiti sessanta commissari esterni e sei presidenti di commissione per l’esame di Stato delle superiori. Però "tutto nella norma" o quasi, come dicono dall’Ufficio scolastico provinciale. Si sono tenute ieri mattina le plenarie dell’esame di Stato, con diversi commissari da sostituire. Non molto di più dello storico degli ultimi anni. Un’emergenza tamponata in tempi record dalla referente del provveditorato, Chiara Morelli, che spiega: "Le commissioni sono 103, i commissari esterni sono più di 303, poiché in classi articolate, cioè che uniscono studenti di due indirizzi, ci sono più commissari interni ed esterni, così come in casi particolari. I commissari dovrebbero essere 3 interni e 3 esterni. Nei giorni scorsi abbiamo sostituito 6 presidenti di commissione e 40 commissari, stamattina (ieri; ndr) dalle 8 alle 10, sono già arrivate le rinunce per malattia dei commissari esterni e sono a quota 20, continueranno ad arrivare anche fino alla fine degli esami. Ho iniziato presto e ne ho già sostituiti diversi, entro sera penso di terminare".

Vi sono, però, classi di concorso come per esempio Scienze, tecnologie e tecniche agrarie o altre molto tecniche per le quali è difficile reperire un commissario, essendo pochi i docenti che insegnano queste materie e non possono, ovviamente, essere inviati nelle scuole di appartenenza. "Ce la faremo come sempre" chiosa Morelli. Provveditorato e scuola reggiana si mostrano molto efficienti come al solito e come già pronosticato dal provveditore, il dott. Paolo Bernardi. Già un nucleo di docenti si era reso disponibile direttamente all’ufficio scolastico provinciale per le sostituzioni, un bel ‘gruzzolo’ di insegnanti che, di certo, hanno reso agevoli le sostituzioni. Nel frattempo è stata individuato il nucleo provinciale di supporto per la gestione degli esami di Stato: Paolo Bernardi (dirigente Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia; Paola Bacci (dirigente scolastico I.S.S. "Cattaneo - Dall’Aglio" Castelnovo Monti); Rossella Crisafi (dirigente Scolastico I.S.S. "Ariosto Spallanzani" Reggio); Sonia Ruozzi (dirigente scolastico I.S.S. "Pascal" Reggio); in particolare, per gli istituti professionali Maria Sala (dirigente Scolastico I.S.S. "Silvio D’Arzo" Montecchio); Mariangela Fontanesi (dirigente scolastico I.S.S. "Filippo Re" Reggio) Gianluca Verrucci (dirigente scolastico I.S.S. "Carrara" Guastalla); referente esami di stato, referente informatico amministrativo e tecnico Chiara Morelli; referente amministrativo Luigi Saggese; referente plico telematico Chiara Morelli e Roberto Zambelloni.