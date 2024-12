Parcheggi rosa, Coriani interpella il sindaco: "Servizio mai preso davvero in considerazione"

Sui parcheggi rosa interviene con una mozione il consigliere comunale Marco Coriani, unitamente al gruppo di minoranza Un Avvenire per Villa Minozzo, che verrà discussa nell’ultima seduta consiliare di quest’anno. Il consigliere chiede come mai il sindaco non abbia provveduto ai parcheggi macchina rosa, oggetto di una precedente sollecitazione da parte di alcuni cittadini, con conseguente perdita dei contributi previsti dalla stessa normativa.

"Essendo secondo noi un sostegno a favore della maternità e della natalità, - precisa Coriani – visto che nel 2024 sono nati solo nove bambini nel comune di Villa Minozzo, riteniamo nostro dovere spronare l’Amministrazione comunale invitandola a prestare urgentemente attenzione ai bisogni delle giovani famiglie, delle donne in gravidanza, delle neo mamme e nuclei famigliari con bambini piccoli".

s.b.