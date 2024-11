Parmigiano Reggiano in Usa. Campagna anti-imitazioni

Si chiama ’Pronunciation Challenge’ ed è la nuova iniziativa lanciata dal consorzio del Parmigiano reggiano negli Stati Uniti, per aiutare i consumatori statunitensi, da sempre innamorati del prodotto, a distinguere l’originale Dop italiana dai formaggi similari presenti sul mercato.

Con i dazi annunciati dal presidente Donald Trump, infatti, i prodotti cosiddetti "italian sounding" potrebbero prendere il sopravvento su quelli nazionali oggi esportati.

Tornando alla campagna del consorzio di tutela, si tratta di una “sfida” condotta dallo chef e personaggio televisivo canadese David Rocco che si protrarrà fino al 25 novembre.

I passanti, fermati per strada, saranno invitati a tentare di pronunciare correttamente il nome "Parmigiano Reggiano" (non facile per gli anglofoni) davanti a una telecamera, distribuendo scaglie di formaggio come premio di consolazione a chi non ci riuscirà, con l’obiettivo di esortarli ad astenersi dall’utilizzare termini fuorvianti come "parmesan" o "parm".

Tra le prime sostenitrici del progetto, l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, che in un programma televisivo in cui è protagonista – durante la rubrica Whoopi’s Favorite Things nel programma The View sulla tv Abc, che nel 2024 sta registrando una media di due milioni e mezzo di spettatori a puntata – ha mostrato una forma di Parmigiano serigrafata con il suo volto e con l’hashtag della campagna #sayparmigianoreggiano.

Goldberg si è poi esibita in una pronuncia (quasi) perfetta del nome del "re dei formaggi".